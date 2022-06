20 ideias para deixar fachadas pequenas mais atraentes

Há quem diga o contrário, mas para muitos a primeira impressão é a que fica , e se você concorda com o dito popular, certamente quer que sua casa seja tão bonita por fora quanto por dentro. Nós aqui do homify sabemos que as casas pequenas têm tanto potencial quanto as grandes, porém é verdade que vistas do exterior têm um menor impacto na paisagem e portanto não chamam tanta atenção de quem está de passagem. O cartão de visitas da sua casa pode ser feito, por exemplo, através de jardins, temos ótimas ideias para enfeitar a frente de sua casa.

Mas nosso artigo vai além de belos jardins, já que para nossos profissionais arquitetos, nada é impossível e eles sabem muito bem como criar fachadas super atraentes, independente de seu tamanho! Hoje fizemos uma seleção de 20 fachadas pequenas que são maravilhosas e deixam qualquer vizinho impressionado.

Fique conosco e encante-se com estas pequenas e lindas fachadas!