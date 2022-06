21 jardins maravilhosos em casas rústicas para te inspirar a criar o seu

O estilo de arquitetura e decoração rústico é a verdadeira paixão de muitas pessoas. E não apenas aqueles que foram criados em sítios, chácaras e fazendas. Mas sim, que possuem uma ligação mais íntima com a natureza e os seus elementos, bem como gostam da sensação de simplicidade, calmaria e aconchego que os espaços rústicos oferecem.

Mesmo para quem não tem uma casa rústica e mora em um centro urbano, é possível fazer um jardim rústico, pequeno ou grande, muito confortável e bonito.

Entre os elementos que se pode utilizar para criar o jardim rústico estão a madeira maciça, parede em pedras naturais ou tijolinho, tons terrosos, tecidos artesanais e uma decoração campestre, com muitas plantas.

Inclusive, além do jardim, depois aproveite para conferir algumas dicas para executar o estilo rústico até no banheiro de sua casa. Assim, aos poucos e nos detalhes, você vai deixando seus ambientes com essa personalidade rústica tão gostosa.

Então, pensando em você, que chegou até aqui atraído pela beleza e simplicidade da rusticidade, esse livro de ideias contém 21 modelos de jardim rústico criados nos projetos dos arquitetos, designers e paisagistas da homify para lhe inspirar. Há em exemplos em todos os tipos de casas, com diferentes materiais, cores e infinitas ideias. Deleite-se!