Como montar o jardim dos seus sonhos!?

Este projeto, uma aula de como montar um jardim, é executado por Claudia Munhoz, da Línea Paisagismo e tem como destaque essa estrutura de madeira – chamada de pergolado – que acolhe a coleção de orquídeas da família. Com um festival de cores das mais diversificadas, a estrutura traz todo um charme e elegância ao espaço, que conta ainda com o piso de pedrinhas brancas e uma simpática cadeira dobrável para quem quiser relaxar e curtir o jardim. Além do pergolado, é possível perceber que todo o espaço disponível do jardim está ocupado com plantas e árvores das mais diferentes espécies: um pedaço da natureza realmente dentro de casa.