Antes & Depois: A renovação de uma casa abandonada

Veja o elegante e moderno banheiro dessa residência inglesa. As luzes de LED foram instaladas internamente ao longo do espelho. Mais uma vez, os nossos especialistas fizeram um grande trabalho, transformando uma propriedade em ruínas em algo lindo e super elegante. Com certeza esta família está muito orgulhosa do produto final.

Esperamos que tenham gostado deste pequeno tour! Se você quer ver mais projetos sobre antes e depois? Então clique aqui.