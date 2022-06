Casa enigmática e mágica no Japão

O acesso principal da residência se dá através de portas de madeira imponentes de correr, que quando abertas permitem a visão do fundo do terreno, revelando a permeabilidade espacial e a profundidade do terreno. O olhar do visitante atravessa toda a área social, a sala do chá, a sala de jantar e a sala de estar e atinge o muro de arrimo no limite de fundo do terreno. O prisma saliente sobre o volume principal evidencia o pé-direito duplo do cômodo central, expandindo a sensação de continuidade espacial também no sentido vertical e portanto, reforçando a sensação de liberdade.