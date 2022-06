Natal no México!

Algo incrível na cultura mexicana são as Posadas, que começam em 16 de dezembro e terminam no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Durando ao todo nove dias, cada noite é uma celebração e uma oportunidade para compartilhar, socializar e se divertir.

A estrutura básica das Posadas é composta por:

1. Canções tradicionais. A Posada está dividida em dois grupos, um que sai para as ruas cantando canções clássicas com velas e o outro grupo que fica em casa abrindo a porta para os que cantam, em nome de Maria e do filho que irá nascer, Jesus.

2. Quebrar a piñata (falaremos sobre ela a seguir!).

3. Jantar em conjunto. Durante as Posadas, os jantares são bastante simples, normalmente com muitas frutas, canela, abacaxi, maçã e pêssego, que irão aquecer o coração e as mãos frias.

Esse ritual acontece por nove noites seguidas, culminando na véspera de Natal.