Casa de madeira glamourosa

A madeira é o material de construção mais sustentável e foi fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento da espécie humana. No Brasil, por razões culturais, já que as construções de madeira são associadas a pessoas pobres e a construções de qualidade inferior, apenas de 5% a 10% das construções utilizam a madeira. Mas este mito é apenas fruto do desconhecimento, uma vez que as construções de madeira possuem alta resistência, durabilidade e qualidades estéticas únicas, podendo de acordo com o projeto, apresentar um alto padrão de acabamento. Além disto, a madeira é imbatível em se tratando de sustentabilidade, pois se consideramos a madeira proveniente de áreas de reflorestamento, podemos dizer que a madeira é um material inesgotável, que demanda baixíssimo consumo de energia para sua produção.

A homify apresenta hoje um projeto espetacular de uma casa de madeira, denominada Cedarwood, localizada em Cheshire, na Inglaterra, e projetada pelo estúdio Nicolas Tye Architects. Apesar da sua materialidade marcante e rústica, devido ao emprego da madeira, seu design é atemporal e sofisticado. Portanto, não é apenas a localização privilegiada que torna esta residência desejada, mas também seu design original e suas qualidades estéticas e ambientais.

Confira a seguir mais imagens e detalhes deste projeto excepcional, que reforça as qualidades estéticas e materiais da madeira e o poder do design, em reinventar formas arquitetônicas tradicionais e em conciliar o homem e a natureza.