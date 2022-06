10 Armários rústicos para cozinha!

O estilo rústico tem sido preferência na decoração, por conta do charme, praticidade e da beleza que traz naturalidade e elegância a qualquer ambiente. Os tons terrosos e os materiais utilizados como a madeira, tende a transformar um ambiente num espaço com uma atmosfera mais natural, acolhedora com a sensação de de um clima campestre. Para utilizar este estilo em um ambiente da casa, vale apostar em móveis com técnicas de envelhecimento na madeira, fibras naturais e etc… e mistura-los a outros estilos e conceitos de decoração. Pensando nisso, a homify preparou um artigo, com ideias de decoração para um dos ambientes de maior convívio da casa: a cozinha.

Para garantir beleza, estilo e uma sensação acolhedora na cozinha, os armários de cozinha rústicos são elementos fundamentais pra quem deseja transformar esse ambiente e ter conforto e praticidade aliado a estilo.

Veja a seguir uma seleção com armários de cozinha no estilo rústico e apaixone-se!