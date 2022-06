10 chalés apaixonantes!

Este projeto não é um chalé residencial, e sim um chalé rústico e cativante que serve apenas de refúgio e espaço de encontros casuais e descontraídos com amigos e familiares. O chalé é um edifício anexo à residência principal. O chalé se destaca pela expressividade da madeira, da estrutura e revestimento, pela cobertura singela feita de sapê e pelos painéis de vidro com esquadrias metálicas. No interior do chalé de madeira, materiais como piso de pedra, estrutura de madeira aparente, superfícies de madeira e mobiliário de madeira criam um ambiente gracioso e aconchegante, ideal para as pessoas que buscam conforto e elegância, sem abrir mão do estilo rústico e do clima campesino.