Tradições de Natal no Reino Unido

O Natal no Reino Unido é um período especial para todos. Com a aproximação da data, as decorações começam a aparecer em todos os lugares, tanto nas ruas como nos ambientes internos, e as famílias de lá começam a pensar no significado real do Natal para elas, e com isso decoram as suas casas também. A maioria das pessoas segue as tradições clássicas de Natal, praticadas por muitos séculos. Dar e receber presentes, passar bastante tempo com os familiares, comer e beber muito, cantar canções típicas e decorar os ambientes com luzes, sinos, enfeites, guirlandas e, claro, com árvores de Natal. Mas será que todos sabem de onde essas tradições se originaram e o que elas realmente significam? Com tudo indicando que o Natal está ao nosso redor, nós queremos voltar ao passado e mostrar o porquê de algumas tradições praticadas pelos habitantes do Reino Unido, e que muitas vezes também são reproduzidas por aqui!