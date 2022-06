10 armários de banheiro espetaculares!

O armário deste banheiro moderno e vibrante é irregular, tem estrutura em metal e revestimento marrom, que se harmoniza perfeitamente com as faixas na cor laranja pintadas nas paredes. A cuba branca combina com as demais porcelanas do espaço, enquanto o espelho em L amplia as dimensões do banheiro. A decoração se completa com quadros de moldura dourada, iluminação localizada no espelho e tapete estampado em cores alegres. A combinação de tons neutros e vibrantes faz deste banheiro um lugar acolhedor. Para outras dicas sobre armários de banheiro, leia este artigo.