homify: Os 5 temas de 2014

Sim, passou super rápido! Mais um ano que termina e outro que se inicia e 2014 foi o ano em que a homify Brasil chegou à terras canarinhas para ficar! Em apenas seis meses a homify tem se consolidado como referência em decoração e arquitetura. Conquistando leitores e profissionais de alto nível. Estamos muito felizes com a aceitação e o apoio dos leitores homify. Nós nos dedicamos todos os dias sempre mais para corresponder as expectativas do nosso querido publico.

Durante esses primeiros meses da homify no Brasil, os tema favoritos envolveram grandes projetos de arquitetura brasileira, muitos e variados estilos de decoração e claro jardins e urbanismo.

Hoje, fizemos uma seleção dos tópicos favoritos dos nossos leitores durante o primeiro ano da homify no Brasil. Hoje e sempre nós escrevemos por e para todos vocês!