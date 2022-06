10 ideias para decorar com jardim a frente de sua casa

Você pode decorar a fachada de sua casa de diversas maneiras, ou, até mesmo, optar pelo estilo minimalista e colocar pouco ou nenhum acessório. No entanto, saiba que a frente de uma casa é a primeira imagem que seus convidados e familiares vão ter de sua moradia, por isso na hora de escolher como deixar a fachada mais atraente, as plantas são sempre uma opção barata e que enche os olhos de vida.

Se você deseja colocar plantas nesta área, mas não sabe qual tipo de vegetação escolher, a primeira avaliação que você deve fazer é: este tipo de planta combina com o projeto arquitetônico da minha residência? As plantas sempre trazem um clima de harmonia, mas se elas não combinarem com a entrada da moradia, elas podem parecer fora de lugar e o que era para ser um elemento adicional de beleza, pode destruir a poesia visual da fachada.