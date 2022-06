Festas ao ar livre!

Celebrar com a família e amigos é uma excelente forma de passar bons momentos de lazer e descontração, relembrar momentos do passado e criar novos momentos a serem lembrados no futuro. Há sempre motivos para comemorar – Natal, Ano Novo, aniversários, casamentos, eventos corporativos ou até mesmo festas sem nenhum motivo aparente. Às vezes, as melhores festas são aquelas que surgem espontaneamente. A lista de convidados, a seleção das comidas e das bebidas e a trilha sonora, são itens extremamente importantes para se prestar atenção na hora de planejar uma festa, bem como qual o estilo de decoração que iremos adotar. Em primeiro lugar, precisamos saber se a festa será dentro de algum local ou ao ar livre, já que estamos no verão e nada melhor do que aproveitar o calor intenso que faz lá fora para criar o ambiente perfeito para receber a sua celebração. Confira algumas dicas de locais para você aproveitar tanto para as festas de final de ano como para o restante dos dias quentes que ainda estão por vir!