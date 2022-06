20 varandas lindas com dicas para decorar a sua

Seja em uma casa ou apartamento, seja pequena ou grande, a varanda é uma área da habitação construída para que você tenha momentos de relaxamento ou de diversão em contato com o ar fresco, com a natureza, com a luz do sol ou com as estrelas da noite. Por isso, é importante que este recinto seja coerente com o resto de sua casa na decoração e no estilo.

Você tem uma varanda mal aproveitada e gostaria de transformá-la em um espaço mais útil e agradável, mas não sabe nem por onde começar? Nós separamos 20 ideias bem interessantes para você transformar este ambiente em um local muito especial de sua casa e garantir que ele seja funcional, aconchegante e bonito.