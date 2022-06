Décor: Detalhes Coloridos

Você conhece, as maçãs esmolfe da região portuguesa Penalva do Castelo? Além de super cheirosas possuem uma cor linda e vibrante. Numa casa é muito importante prestar especial atenção aos detalhes que fazem a diferença. Que dão um toque especial e criam personalidade. Veja esse cantinho especial de estilo nórdico-escandinavo com uma decoração sensível em tons neutros.

As pequenas escadas se tornam um aparador, o quadros brancos são transformados em arte, as velas de tamanhos incertos e a caixa com maças perfeitamente alinhadas e o vaso com um bonsai completam esse pequeno espaço deixando tudo em perfeita sincronia.

No estilo escandinavo a cor dominante é o branco, seguido dos tons claros e pastéis que permitem iluminar os interiores. Os materiais escolhidos são sempre de cores claras e de madeiras quase brancas.