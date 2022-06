Casa rústica na serra carioca é perfeita para curtir o friozinho

Na cozinha as paredes ganharam cor e vivacidade. A cor vermelha das paredes deu identidade e calor ao ambiente. Porém, o contraste com as cores suaves do piso e do teto evitou a exposição e o calor excessivos provocados pela cor vermelha. A bancada feita de alvenaria, os armários com portas de madeira e a faixa de ladrilhos que percorre a bancada e a área do fogão realçam o estilo rústico e colonial da cozinha. A paisagem natural é vista de vários ângulos pelas diversas janelas.