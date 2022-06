10 dicas para planejar sua cozinha com uma torre de fornos

A torre quente cozinha pode ser planejada conforme os tipos, tamanhos e até frequência de utilização dos eletrodomésticos. O ideal é que a torre quente planejada permita conforto para manusear os equipamentos sem prejudicar a coluna. Para isso, saber as medidas da torre quente é muito importante para que os espaços atendam perfeitamente os eletrodomésticos já existentes no lar. E nesse caso, nada será mais importante do que tirar as dúvidas com um bom arquiteto de interiores que atende online.