25 churrasqueiras de tijolinho para deixar sua casa rústica

As áreas gourmet ou simplesmente áreas de churrasco são cada vez mais desejadas pelos brasileiros que têm um espacinho em casa para transformar. A cultura do churrasco no fim de semana pede um ambiente propício para receber os amigos com conforto e muita praticidade.

E dentro de inúmeros estilos de decoração para esse espaço está o rústico, que faz o ambiente ser ainda mais acolhedor. Então, um dos principais elementos que confere essa rusticidade é a churrasqueira de tijolinho.

Os modelos de churrasqueiras de tijolo é um dos tipos mais fáceis de encontrar quando procura por churrasqueira pré-moldada, por exemplo. Mas também pode ser feita com tijolo para churrasqueira, construída no local. O material garante um ótimo resultado, é duradouro e sua construção é conhecida por boa parte dos profissionais, o que torna mais fácil encontrar uma equipe para colocar o projeto em execução.

Nesse caso, já que é o tijolo que vai conferir o visual rústico, nem é preciso fazer outro revestimento para dar o acabamento. Além do mais, ele combina facilmente com outros mateiras, cores e texturas, como a madeira, o ferro, as pedras naturais e tecidos rústicos.

Então, se você está planejando fazer uma churrasqueira de tijolo à vista na sua área de festas, confira a seguir 25 exemplos de diferentes cores, tamanhos e implementadas em terraços de diferentes estilos. Todos projetados pelos arquitetos da homify.