Uma casinha colonial adorável!

Uma casinha colonial situada no alto de uma montanha coberta de vinhedos é o abrigo perfeito para quem aprecia o contato com a natureza e a atmosfera tranquila do campo, além de saborear bom vinhos, é claro.

A homify apresenta hoje o projeto da Casa Caseiros, desenhada pelo estúdio SAMF Arquitectos SAMF Arquitetos, localizada em Mesão Frio, no Vale do Douro, em Portugal, região montanhosa formada pelo acúmulo de socalcos ao longo de séculos, definida por patamares e muros de xisto, que viabilizam o terreno para o cultivo de uvas e posterior produção de vinho do Porto. A casa abriga os caseiros e constitui a primeira fase de um projeto de renovação e ampliação, visando a exploração das atividades turísticas e agrícolas.

O projeto se destaca pela relação harmoniosa com as construções vizinhas e com a paisagem natural, pela integração dos ambientes sociais e qualidade dos acabamentos, com destaque para a cozinha e para o banheiro.

Confira mais imagens e detalhes desta casinha de estilo colonial adorável, que celebra e valoriza as tradições locais e da arquitetura portuguesa e nos leva para um espécie de mundo imaginário, no qual o tempo parou. As imagens belíssimas são do fotógrafo José Campos.