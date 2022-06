Cozinhas planejadas de todos os tamanhos!

As cores dão alegria a sua cozinha, com os utensílios você pode combinar comidas de diferentes cores e criar um visual incrível e apetitoso em todas as refeições do dia. No mobiliário, o azul está em alta, a cor sóbria ganha contraste com os móveis de madeira e utensílios metálicos. O lustre de cobre é o que dá um diferencial e elegância a cozinha.