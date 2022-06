Enfeites para um jardim mais bonito!

O clima da decoração do terraço do apartamento em São Paulo remete às casas marroquinas. Com um espaço rodeado de cactos, ofurô de madeira e teto coberto com vasos suspensos com samambaias, este pequeno jardim possui objetos versáteis. Os lustres árabes com vitrais coloridos dão cor e ambientam o lugar. Além de lustres, é possível colocar pequenos enfeites com lâmpadas ou potes de vela, ótimos para um jantar ou uma festa no jardim.