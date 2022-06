10 lindas cozinhas planejadas com forno embutido

Na hora de mandar fazer os móveis para a sua cozinha, o marceneiro vai tirar todas as medidas. Mas vai precisar saber qual é o tamanho do forno para fazer o móvel com espaço adequado. Existem fornos de vários tamanhos, então precisa saber como o seu vai ser, antes de mandar fazer o móvel. O mesmo se aplica a cozinhas com fogão embutido.

Também existem outras exigências, por questão de segurança e preservação dos eletrodomésticos. Tenha atenção a esses detalhes na hora de pedir o desenho da sua cozinha. Por exemplo, as tomadas devem ficar do lado de fora do nicho que vai receber o eletro. Também, deve-se manter 45 cm de distância entre a pia e os eletros embutidos para evitar que se molhem.

Como em alguns exemplos de cozinha planejada para forno embutido, o mesmo móvel também é feito com espaço para a geladeira. Nesse caso, deve-se ter o cuidado de isolar as paredes internas do móvel para um eletro não interferir na temperatura do outro. Apenas uma divisória de madeira já é suficiente.

Os eletros dentro dos nichos para embutir também devem estar afastados da parede, nunca perto demais. Esse fator deve ser levado com consideração por causa da profundidade dos nichos. O eletro deve ficar afastado 5 cm de cada lado e na parte de trás do nicho para que ventile.