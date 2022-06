10 áreas de serviço com boas ideias para quem tem casa pequena

Nesse banheiro em estilo rústico, a máquina de lavar foi encaixada em uma bancada de madeira em um dos cantos do espaço. O fato de o equipamento ser branco, contribui para que harmonizasse com as louças sanitárias do banheiro.

Às vezes, essa é a única solução possível, e a verdade é que o resultado ficou ótimo, por conta do bom gostos nos materiais utilizados. E ainda tem mais um lado bom, pois a roupa suja já vai diretamente para a máquina na hora do banho.