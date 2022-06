Puxadinho muito chique tem pergolado de vidro apaixonante

Deste ângulo podemos notar a beleza do cenário ao qual os visitantes podem contemplar através das paredes envidraçadas. As portas corrediças em vidro oferecem ótimo ganho de espaço para o ambiente interno, e, mesmo fechadas, mantém a conexão com o cenário natural. A opção ajuda, ainda, a proteger o interior do espaço durante os períodos mais frios.

As linhas retas e amplas que somam vigas de madeira e cobertura de vidro conferem modernidade ao desenho do projeto. O grande vão de uma parede a outra favorece a canalização do vento para períodos de maior calor. Embora de pouco tamanho, o projeto conta com uma inteligência ímpar para seu desenvolvimento.