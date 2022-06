Ideias fabulosas para quartos de menino!

A chegada do bebê é o momento mais esperado e desejado, 9 meses de espera é tempo suficiente para cuidar dos detalhes da decoração do quarto com todo carinho e cuidado,a preocupação da mamãe é deixar o ambiente pronto para a chegada do herdeiro que esta a caminho.

Com a variedade dos temas para compor a decoração do quarto de bebê, a decoração não se torna uma tarefa difícil e sim um momento prazeroso e de felicidade para os pais. É possível trabalhar a decoração mesmo sem saber o sexo do bebê, hoje em dia esta cada vez mais livre utilizar cores diversas e fugir das tradicionais cores padrão de acordo com o sexo do bebê, mas quando já se sabe o sexo, sem dúvida fica mais fácil personalizar o cantinho e deixá-lo mais especial.

Neste artigo, o tema é voltado para o universo dos meninos, a lista é extensa: carros, aviões, animais, dinossauros, marinheiro e etc… existem uma infinidade de temas para decorar o cantinho do seu menino. Há pais que gostam de uma decoração mais neutra, sem muitas cores e informações, para que a decoração do ambiente se estenda junto com seu crescimento. O que é também uma opção inteligente e econômica.

Aqui neste artigo, você vai encontrar criativa ideias para decorar o quarto e esperar com estilo a chegada do seu príncipe!