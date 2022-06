10 erros ao cuidar de um jardim – e como evitá-los

Outro problema frequente, muitas vezes relacionado com a escolha de recipientes, é a mistura de plantas com diferentes necessidades. Nos vasos, floreiras, canteiros e no próprio solo do jardim, essa mistura pode comprometer o crescimento das plantas, já que elas têm necessidades diferentes no que diz respeito à água, ao sol, à terra e ao espaço. Colocá-las todas juntas significa uniformizar os cuidados para todas e, obviamente, algumas espécies ou todas vão sofrer com as condições de vida desequilibradas. Portanto, as espécies em um jardim devem ser compatíveis.