Casinha rústica na Bahia vai fazer você sonhar com férias na praia

Deste outro ângulo podemos observar o ótimo espaço disponível para a sala de jantar. A escolha por uma sanca aberta no teto traz um charme belíssimo com a iluminação LED presente no espaço. A presença das luminárias suspensas sobre a mesa é ainda mais valorizada ao anoitecer. Ao fundo, as cortinas na cor branca podem ser abertas para que a iluminação natural do dia chegue com abundância ao interior do lar.