6 dicas para clarear ambientes escuros!

Ninguém gosta de ter cômodo escuro e sem vida. Alguns ambientes são realmente assim, não importa o que se faça o espaço nunca fica iluminado. Há sempre aquela sombra presente! Muita gente sofre com esse problema. Mas como resolver?!

Hoje nos iremos lhe auxiliar com todas as perguntas e dúvidas que você sempre quis saber a respeito de ambientes que são escuros!

Que tal começarmos pelo início!!! O que leva um ambiente a estar sempre escuro, não importa o que se faça?! Há uma seres de fatores que podem contribuir para este efeito negativo em cômodos sociais e privados de uma casa.

Na verdade, para modificar esta situação há três soluções: a primeira é bem trabalhosa e potencialmente cara, pois envolve a mão de obra de um pedreiro que possa quebrar paredes e aumentar a fonte de natural do local. Isso geralmente tem um custo elevado. A segunda opção, conta com o auxílio de um profissional especializado em fiação. Isso pode envolver quebra-quebra de paredes, dependendo do que o eletricista sugerir. A terceira e última opção fica a critério da sua personalidade, com ajuda de pequenos truques que você irá ler neste artigo!