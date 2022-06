Construído com materiais baratos, sobrado em SP ficou um deslumbre

Nosso imaginário é cheio de referências estéticas e sensoriais, que acumulamos no decorrer de nossas vivências. Ás vezes vivenciamos algo tão extraordinário, que ficamos apegados para sempre àquela experiência e às sensações que ela nos provocou. A literatura, a música e o cinema tem este poder de nos provocar sensações, as quais nos mantemos eternamente apegados.

A homify hoje apresenta o projeto de um sobrado singelo e confortável, de 171,57 m², que parece ter sido inspirado nas ilustrações de um conto infantil, devido ao seu aspecto lúdico e encantador. Quem visita esta casa simples e cativante tem a sensação de estar, pelo menos por alguns instantes, vivendo dentro de um conto de fadas, no qual a personagem principal abriga o sobrado singelo e acolhedor.

A casa, localizada em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, foi projetada pelo arquiteto Ricardo Alexandre César, do estúdio RAC Arquitetura, que de acordo com o desejo da proprietária, priorizou o baixo custo da obra e o estilo colonial, com muita referência de praia, jardim e aberturas. Em todo o imóvel foi empregado eucalipto, na estrutura, cimento queimado no chão e na pia dos banheiros, tijolos de demolição na fachada e na sala, ladrilho hidráulico no lavabo e em detalhes da casa, e a decoração abusa dos móveis rústicos.

Nas palavras do arquiteto, é uma casa simples mas espaçosa, com varanda, quintal, muito verde e em harmonia com o entorno, isso encanta quem a conhece e a deixa mais gostosa. E, o que é mais importante é que a proprietária adorou o projeto e se identificou com a casa, que você confere a seguir com mais detalhes.