8 cozinhas rústicas para ver antes de construir a sua

Um dos espaços preferidos da casa é quente, acolhedor, tem aromas incríveis e escreve páginas inteiramente divertidas nas histórias do lar. Sim, estamos falando da cozinha. Ali, reunimos a família e os amigos em tentativas culinárias que, se não resultam no sabor que desejamos, ao menos, trazem memórias singulares.

Existes muitos tipos de cozinhas e um é mais apaixonante do que o outro. Contudo, hoje, falaremos especialmente de um estilo que nos remete ao clima do campo e à simplicidade: as cozinhas rústicas. Construídas com a incrível soma entre pedras e madeiras, o planejamento destas cozinhas segue à ideia de que o simples pode ser perfeito. E é para mostrar esta perfeição que convidamos você a seguir conosco pelas imagens abaixo.

Se você é um apaixonado por este canto especial do lar, não deixe de nos acompanhar nos incríveis projetos abaixo. Certamente, você vai se encantar. Aproveite!