7 ideias de varandas para deixar sua casa espetacular

Um lugar ao ar livre, com decoração voltada às plantas e perfeito para relaxar: quando pensamos em varandas, algo similar a esta imagem nos vem à cabeça. Contudo, as varandas podem ser também espaços destinados a oferecer acolhimento na entrada principal do lar, podem ser parte da área de lazer integrada ao terraço ou, ainda, espaços destinados ao relaxamento completo no quarto. Tudo vai de acordo com as possibilidades que sua moradia oferece e a intenção de uso.

Hoje, trouxemos 7 tipos de diferentes varandas para que você possa identificar a que mais se aproxima do seu lar. Cobertas, ao ar livre, como garagens e outras tantas variações que tornam este espaço especialmente interessante. Em cada uma delas, ideias simples que podem ser copiadas para tornar sua casa ainda mais especial.

Aproveite o nosso convite, passeie por estes lindos projetos e inspire-se!