Antes e depois: casinha simples ganhou reforma e ficou um brinco!

Além da organização da varanda, o projeto de reforma envolveu a reformulação completa da sala de estar e da sala de jantar. O living room ganhou nova pintura de cor neutra e os espaços foram melhor delimitados e organizados, o que agregou funcionalidade e realçou a sensação de integração espacial. A sala de estar ganhou um novo sofá de cor cinza e detalhes com cores, com destaque para as almofadas e para os dois pufes.

Um dos destaques do novo living room é o projeto de iluminação, com luzes embutidas no forro de gesso, que agregou conforto e aconchego ao ambiente.