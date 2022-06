Este jardim pequeno traz 10 boas ideias que você pode aplicar no seu quintal

Escolha a vegetação adequada à temática do jardim. Para um jardim zen, nada melhor do que acrescentar bambus, para realçar o estilo zen e a beleza do jardim. Além disto, o bambu é uma planta com uma das taxas mais altas de absorção de CO2. Portanto, além de deixar o seu jardim mais bonito, o bambu contribui com o meio ambiente, retirando grandes quantidades de CO2 da atmosfera e purificando, portanto, o ar que respiramos.