Apartamento de 73 m² tem 8 ideias para decorar seu lar

A sala de estar esbanja estilo e aconchego e apesar do espaço pequeno, a integração com a sala de jantar, com a cozinha e a generosa abertura para o espaço exterior ampliam a sensação de amplitude do espaço. O sofá de cor cinza garante o conforto e dialoga com as paredes de revestimento cimentício, enquanto a parede de fundo, revestida de tijolinhos ingleses, realça a sensação de aconchego. A mesa de centro e as cadeiras de design moderno e cor amarela dão um toque de cor e personalidade ao ambiente.