7 dicas para decorar a sala do apartamento e deixá-la arrasadora

O living room do apartamento integra a sala de estar e a sala de jantar. O projeto de interiores buscou valorizar a integração espacial, realçando a harmonia do ambiente com o uso de materiais naturais nos dois ambientes, com destaque para o painel de pedra São Tomé na sala de jantar. Outro destaque da sala de jantar é o espelho que complementa a decoração do ambiente, dando um toque de elegância e realçando a sensação de profundidade visual do ambiente.