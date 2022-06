5 casas com varandas encantadoras para te inspirar a construir a sua

As colunas de madeira feita com pinheiros reflorestados complementam muito bem o charme deste projeto. Simples, mas muito acolhedora e confortável, esta varanda é parte de um projeto incrível da RAC Arquitetura no litoral norte de São Paulo.

O vão aberto protegido pelo pé-direito amplo traz conforto com simplicidade e é perfeito para relaxar com os olhos voltados para a mata que cerca todo o lar. A parede ao fundo conta com o revestimento de tijolinhos que deixa o espaço ainda mais simpático, assim como as portas de madeira em abertura dupla.