Rústica e muito prática, esta é a casa de campo dos sonhos

Situada às margens de uma represa em um condomínio fechado, a residência original foi inteiramente renovada. Como a área da residência não poderia ser modificada, o projeto de reforma preservou apenas as paredes externas. As fachadas foram repaginadas com destaque o novo volume com estrutura metálica e amplos painéis envidraçados que proporcionam vistas privilegiadas para a paisagem natural circundante.