14 terraços modernos para fazer na sua laje ou varanda

O terraço é diferente da varanda por conta da sua localização. Ele fica sempre na parte de cima, na laje de uma casa ou prédio. Já a varanda fica na parte de baixo, podendo ser na frente, logo na entrada, ou aos fundos.

Nos prédios com apartamentos, o que muitos chamam de varanda, na verdade é a sacada. Ela está ligada a uma porta para o interior do apartamento, podendo ser da sala ou quarto. É a parte do apartamento que permite o contato com o exterior, mesmo sendo coberta ou quando é preenchida com folhas de vidro para ser melhor aproveitada nos dias frios e de chuva.

Então, é possível você fazer um terraço na sua laje, se colocar grades ou construir parapeitos protetores ao redor, assim protege as pessoas que estão no local. Essa área é descoberta, mas pode cobrir com um pergolado, tendas ou uma estrutura com teto de vidro ou acrílico. Assim não vai depender do clima para aproveitar o ambiente.

Depois, é só decorar ao seu gosto. O mesmo pode fazer com a sua varanda, que também é uma área ampla, porém normalmente coberta, mas ideal para ser usada com a mesma finalidade do terraço decorado. Veja a seguir lindos modelos de terraço e varandas decoradas pelos arquitetos da homify.