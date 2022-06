7 dicas para construir uma área de lazer com churrasqueira

Neste quintal foi construído um setor de churrasqueira e bancada inteiramente de concreto. O chão foi revestido com tiras de madeira recuperadas, e para dar uma proteção contra o mau tempo como o orvalho frio e se colocou uma pérgola com painéis de policarbonato. Este recurso permite desfrutar da luz e do sol. Como detalhe decorativo, painéis deslizantes de ferro foram colocados sobre a grelha para esconder área do fogo quando não estiver em uso. Este material foi também utilizado nas portas dos mobiliários guardado.