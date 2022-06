7 estilos de quartos pra te inspirar

Quando pensamos em momentos relaxantes de nossas vidas ou férias, sempre pensamos em algo que nos remeta ao oceano. Já que é assim, parece perfeita a idéia de trazer a serenidade das ondas do mar para dentro do espaço mais íntimo que você possui, certo? O incrível papel de parede adiciona personalidade ao quarto, ao mesmo tempo que complementa o turquesa do jogo de cama. O quarto localiza-se no Hotel City em Zurich, e o projeto é de Dyer Smith Frey. Uma combinação de mobília clássica e paleta de cores moderna que resulta em um grande efeito, sutil e elegante.