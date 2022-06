8 jardins perfeitos para relaxar no quintal

Este primeiro exemplo é, sem dúvida, um jardim enorme. Um verdadeiro paraíso terrestre, onde nada falta. As plantas, as flores, as pedras,o ar, a água, o sol. Talvez se assemelha aos jardins japoneses, onde a chave do lugar é a contemplação, a introspecção e a diversão.

Hoje em dia colocar um tanque no jardim não é muito complicado ou difícil, pois há lagos pré-fabricados ou armados com plástico resistente. O fundamental para ter um é assegurar que receba luz solar direta durante cinco ou mais horas ao dia para que as plantas aquáticas sobrevivam saudavelmente.