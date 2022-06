Estantes de livros reinventadas

Esse Livro de Idéias foi feito especialmente para aqueles que, mesmo com todo o acesso à tecnologia, não abrem mão de ter em sua casa exemplares de livros físicos, e gostam de tê-los à mostra para que seus visitantes possam contemplar a sua coleção. Hoje vamos falar sobre estantes para livros! Este móvel, que pode estar presente em vários lugares da nossa casa, possuí uma grande importância na organização da nossa vida pessoal e profissional. Hoje em dia está disponível em vários formatos, cores e estilos diferentes, e apresenta-se como um elemento que pode até unificar ou separar diversas áreas. As estantes podem não ser necessariamente preenchidas apenas com livros, o que as tornam mais flexíveis e úteis. Certamente será vantajoso se você conseguir misturar os livros com fotos, objetos, recordações das férias, obras de arte… A criatividade não possuí limites! A beleza de uma estante de livros, como verá neste artigo, combina uma infinidade de estilos de design. No entanto, todo o resultado final depende do material que for escolhido para ser guardado e exposto nela.

Dê uma olhada nesse Livro de Ideias, inspire-se para achar a estante que mais combina com você e com a sua casa e depois materialize esse projeto!