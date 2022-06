​7 ideias de decoração para deixar sua casa mais moderna

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Nós já comentamos que dentro do estilo moderno existem outras tendências e que este tipo de decoração deve alcançar uma imagem arrojada e elegante. Pois saiba que o minimalismo pode nos dar tudo o que precisamos. Um móvel simples combinado com um par de luminárias de design clássico e discreto, mas com um toque muito especial que dá um novo significado para o espaço, a a cor.

Neste caso, a cor – sim, é importante ter um ponto de luz quando a decoração é reduzida – é a rosa; uma cor que se conecta perfeitamente com o resto do espaço bege e faz com que a decoração se destaque mais.