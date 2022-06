5 jardins pequenos que você pode construir sem estresse

Manter um jardim perfeito pode parecer uma tarefa difícil. Mas o segredo é escolher os materiais certos. Neste caso, propomos que você use três tipos diferentes de pedras: rocha, cascalho e pedra de rio. No entanto, você está livre para utilizar tipos de pedras que combinam mais com você, ou que sejam mais fáceis de encontrar Você também vai precisar de alguns metros de mangueira preta, plantas de sua preferência, arame, papelão e casca de árvore ou terra vermelha.

- Para começar a conceber o jardim, você deve criar diferentes áreas com o auxílio do papelão para criar uma barreira.

- Então, você vai afofar a terra e plantar a vegetação de sua preferência. Recomendamos que você use os dois extremos para plantas maiores e algo simples no centro ou vice-versa. Outra dica é criar uma pequena escada com as plantas. Coloque as mais altas no fundo, as médias no centro e, assim por diante, até a última camada, que não terá nenhuma planta.

- Preencha as áreas definidas com os materiais que você tiver e remova os pedaços de papelão no final. Por último, coloque a mangueira para definir as linhas do projeto e fixe o objeto com pequenos pedaços de arame.

