8 banheiros rústicos de cair o queixo para te inspirar

Um detalhe que adoramos sobre os banheiros de estilo rústico é que podemos criar detalhes com as nossas próprias mãos. Você pode simplesmente escolher um pedaço de madeira para funcionar como mesa e, com isso, trazer a natureza para dentro do ambiente.

Nesta imagem, vemos como o tronco de uma árvore foi transformado em uma bancada e lavatório. Sem dúvida é uma maneira simples e original para deixar seu banheiro ainda mais estiloso.