Puxadinho estiloso: 6 ideias de cobertura para construir no quintal

O conforto que um terraço coberto com madeira e vidro vai te proporcionar durante todo o ano não tem comparação com nenhuma outra área da casa. Em seu interior, é possível preservar a atmosfera natural com plantas e vegetação adaptadas para espaços fechados e que fornecem uma umidade na medida. Cadeiras com almofadas macias são o convite perfeito e ninguém vai conseguir dizer não.