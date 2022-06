Aproveitando o espaço para criar um jardim

Viver na cidade, mais especificamente num apartamento, significa muitas vezes ter uma disponibilidade limitada de espaços verdes. As plantas que podemos cultivar em vasos, e usar para adornar varandas ou até mesmo o interior das nossas casas, são algo limitado e que nem sempre nos satisfazem como gostaríamos. A imagem do lado mostra-nos como é possível rentabilizar ao máximo uma varanda grande, caso você possua uma parecida. Nem todos os apartamentos dispõem de varandas tão espaçosas, normalmente elas encontram-se mais facilmente em blocos de apartamentos contemporâneos e muitas vezes mais sofisticados do que o normal. Ainda assim, se for o seu caso, pode tirar muito partido da sua varanda, criando inclusive várias áreas num só espaço, como ilustra a imagem: uma área para refeições e cafés e outra de relaxamento e leitura. Além disso, todas as áreas laterais, muros e paredes, foram utilizados como jardins suspensos, o que nestes casos se revela uma excelente e proveitosa opção.