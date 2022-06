Paredes Artísticas!

A nossa casa deve ser como um refúgio, o lugar seguro onde desfrutamos da companhia da família, relaxamos, somos felizes e nos protegemos da correria diária. Por isso, é uma delícia quando conseguimos criar aquela ideia de lugar secreto dentro da nossa própria casa.

Viaje até a floresta tropical, encontre uma ilha deserta, viva momentos divertidos num cenário colorido, renda-se à atemporalidade de um papel de parede clássico, explore texturas, padrões, desenhos originais. A tinta é sempre a opção mais segura, mas podemos ir mais longe! Crie ambientes tranquilos, ecléticos, originais, artísticos e cenários de outro mundo. Que forma melhor de os recriarmos senão usando as paredes do nosso próprio espaço? O tema de hoje no Homify Brasil é dedicado a você que está pensando em transformar as paredes de sua casa em verdadeiras obras de arte! A cada dia surgem novas opções, estilos e cores, além de novas técnicas que se adaptam ao que procura. Confira esse Livro de Ideias e solte sua criatividade!