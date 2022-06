9 dicas para decorar sem gastar muito

A redecoração não tem que ser um processo caro. Ao decorar com um pouco de criatividade e DIY (Faça Você Mesmo), você vai se sentir realizado tendo economizado um grande dinheiro e ao mesmo tempo decorado seu lar em um estilo que é todo seu. Com um pouco de imaginação e de tempo, é possível revigorar sua casa, dando vida a qualquer ambiente, tudo em por uma fração do custo de uma decoração varejista. Se você está à procura de um pouco de inspiração, vamos dar uma olhada em nove grandes maneiras de decorar com orçamento curto em mente.